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Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 351 bin oy kullanıldı

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#Yüskek Seçim Kurulu#YSK#Yurt Dışı Oy
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 351 bin oy kullanıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 18:30

Son dakika haberine göre YSK, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında 1 milyon 351 bin 413 oy kullanıldığını açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı temsilciklerinde 1 milyon 282 bin 802, gümrüklerde ise 68 bin 611 olmak üzere toplamda 1 milyon 351 bin 413 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Yurt Dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta sona erecek.

Dış temsilciklerde oy verme işlemi, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Gümrük kapılarında ise 24 saat oy kullanılabilecek.

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#Yüskek Seçim Kurulu#YSK#Yurt Dışı Oy

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