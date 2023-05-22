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Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 oy kullanıldı

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#YSK#Secim2023#Yurt Dışı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 oy kullanıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 10:40

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı.

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Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı temsilciklerinde 1 milyon 99 bin 841, gümrüklerde ise 54 bin 1 olmak üzere toplamda 1 milyon 153 bin 842 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta sona erecek.

Dış temsilciklerde oy verme işlemi, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Gümrük kapılarında ise 24 saat oy kullanılabilecek.

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#YSK#Secim2023#Yurt Dışı

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