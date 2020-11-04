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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Yurt dışı kaynaklı 94 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi

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Yurt dışı kaynaklı 94 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi
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ÇANAKKALE Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan yurtdışı kaynaklı 94 yasadışı bahis sitesi ve 13 müstehcen içerikli internet sitesine erişim engellendi.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince siber suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan bahis siteleri ile müstehcen yayın yapan sitelere yönelik 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında yürütülen araştırma kapsamında, yurtdışı kaynaklı 94 yasadışı bahis sitesi ve 13 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi. 

Bu internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurt içi ve yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağladığı ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 107 internet sitesine Türkiye’den erişimin engellenmesi sağlandı.

 

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