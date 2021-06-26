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ESKİŞEHİR, (DHA)-
Haber Giriş: 26.06.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

'Yurt dışı' diye geldikleri yer Eskişehir çıktı! Ceza yağdı

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'Yurt dışı' diye geldikleri yer Eskişehir çıktı! Ceza yağdı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde ekipler çok sayıda kaçak göçmen ihbarıyla harekete geçti. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye geldikleri tespit edilen 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, İstanbul’dan insan kaçaklarınca alınıp, 'Yurt dışına götüreceğiz' denilerek, Eskişehir’e bırakıldığı ortaya çıktı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi’ndeki eski taş ocağı mevkisinde, çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan aramalarda, ağaçların arasına saklanan 6’sı kadın, 12’si çocuk 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yolcu otobüsünde 45 kaçak göçmen yakaladı, 2 sürücü gözaltında
Yolcu otobüsünde 45 kaçak göçmen yakaladı, 2 sürücü gözaltında

104 BİN 412 TL CEZA

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet’ suçundan toplam 104 bin 412 lira ceza uygulandı.

Yurt dışı diye geldikleri yer Eskişehir çıktı Ceza yağdı

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Kaçak göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından İstanbul’dan otobüsle alınarak, ‘Sizi yurt dışına götürüyoruz’ denilip, Eskişehir’e bırakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler aranıyor. 

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