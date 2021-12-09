Yurt canisi tutuklandı

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Antalya Kepez’de bulunan İlim ve Kültür Derneği’nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunun yemekhanesinde, önceki gün saat 14.30 sıralarında, yurdun aşçısı İhsan Güney (38), duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un (18) başını satırla kesti. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney’i gözaltına aldı. İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Tuğrul’un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kahramanmaraş’ta din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan baba Halil Tuğrul, dün sabah saatlerinde Adli Tıp’a gelerek, oğlu Mehmet Sami Tuğrul’un cenazesini teslim aldı.

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‘KONTROLLERİNİ OLMAMIŞ’

Antalya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İhsan Güney’in 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı belirtilerek, şöyle denildi: “17 Mart 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak bipolar duygulanım bozukluğu, 27 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konduğu, 2 Mart 2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021 tarihinden sonra kontrole gitmediği tespit edilmiştir.”



Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan Güney, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.