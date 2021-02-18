Yurt başvuruları ne zaman yapılacak ve KYK yurtları açılacak mı?
Yurt başvuruları, bazı bölümler için hibrit eğitime geçme kararının alınmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Özellikle bu yıl ilk kez üniversite kazanan öğrencilerin barınma imkanına sahip olmadıkları için araştırdığı yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren YURTKUR üzerinden gerçekleşecek. KYK yurtlarının açılıp açılmayacağı ise bu süreçte netlik kazanacak.
KYK yurtları ne zaman açılacak ve yurt başvuruları nereden yapılacak sorusu pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite eğitimi almaya ilk kez hak kazanan öğrencilerin yakından takip ettiği yurt başvuruları, erişime açılmasıyla birlikte internet üzerinden gerçekleşecek. Peki, yurt başvuruları ne zaman yapılacak ve KYK yurtları açılacak mı? İşte, o bilgiler
YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK VE KYK YURTLARI AÇILACAK MI?
KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
Yurt başvurularının hibrit eğitim kararının alınmasıyla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.