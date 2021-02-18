KYK yurtları ne zaman açılacak ve yurt başvuruları nereden yapılacak sorusu pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite eğitimi almaya ilk kez hak kazanan öğrencilerin yakından takip ettiği yurt başvuruları, erişime açılmasıyla birlikte internet üzerinden gerçekleşecek. Peki, yurt başvuruları ne zaman yapılacak ve KYK yurtları açılacak mı? İşte, o bilgiler

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK VE KYK YURTLARI AÇILACAK MI?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının hibrit eğitim kararının alınmasıyla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.