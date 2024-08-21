Yurt başvuruları başladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularının başladığını duyurdu. Buna göre, yurtlara üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanlar alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

Ayrıca yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğruluğu incelenecek.

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Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler; GSB Yurtları için başvuru süreci başladı. Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz” dedi.