Yürekleri dağlayan bir film... ‘Hind Rajab’ın Sesi’ yarından itibaren sinemalarda

Sinema en başından beri seyirci denen öncelikli muhatabını bambaşka diyarlara taşıyan sihirli bir dünyaydı. Bu açıdan görüntülerle donatılmış bir eğlence parkı kimliği ön plana çıktı hep. Ama öte yandan acıların, trajedilerin, katliamların, işlenen insanlık suçlarının da perdeye yansıdığı, daha çok insanın yaşanılanlardan bilgi edinmesine vesile olan bir araçtı, haberdar etme alanıydı. Bu açıdan yarından itibaren Türkiye’de de vizyona girecek olan ‘Hind Rajab’ın Sesi’ (The Voice of Rajab) çok çok önemli bir çalışma. Daha önce ‘Derisini Satan Adam’ ve ‘Dört Kız Kardeş’ adlı yapımlara imza atan Tunuslu Kaouther Ben Hania’nın yönettiği filmde 29 Ocak 2024’te yaşanmış bir insanlık dramı, İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliam ve bu katliamın son kurbanı Hind Rajab Hamada’nın hayata tutunmak için verdiği mücadele anlatılıyor.

OMAR VE RANA’NIN ÇABASI

‘Hind Rajab’ın Sesi’, Gazze’de İsrail ordusu tarafından amcasının arabasında 6 aile üyesiyle birlikte öldürülen 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın bu dünyadaki son saatlerine odaklanıyor. Saldırıdan sağ kurtulan Rajab, saatlerce Filistin Kızılayı’nı arayarak çaresizce yardım istiyor. Yönetmen Ben Hania, küçük kızın yürekleri dağlayan yardım isteğinin gerçek ses kaydını kullanırken, çağrı merkezi ofisindeki acil durum ekiplerini ve yaşadıkları çaresizliğin tasvirini kurgusal olarak yeniden yaratıyor. Merkezdekiler, başta telefona bakan Omar ve iş arkadaşı Rana olmak üzere çok çabalıyorlar, kızı hatta tutmaya çalışırken bir yandan da ambulansı ona ulaştırabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

USTALIKLA HARMANLIYOR

Birçok eleştirmene göre filmin başarısı ele aldığı konunun hassasiyetini açık yüreklilik ve büyük bir sinemasal cesaretle, meseleyi sömürmeden perdeye yansıtmasının yanında dramatizasyon ve belgeseli ustalıkla harmanlamasında yatıyor. İzleyiciler olarak hem o küçücük kızın hayatta kalma çabasına tanıklık ediyoruz hem de Kızılay ofisindeki kurtarma çalışmalarına katılanların bu olaydaki giderek daha sinir bozucu engellerle karşılaşmasını görüyoruz.

BİRÇOK FİLM İZLEDİK AMA...

‘Hind Rajab’ın Sesi’ insanlık dışı bu vakada insanlığımızın ne derece çaresiz kaldığını da perdeye yansıtıyor. Filistin meselesi hakkında bugünü kadar birçok film izledik fakat son dönemde İsrail Hükümeti’nin katliamları ve on binlerce masumun hayatına kıyan zalimlikleri öyle noktalara vardı ki her biri ayrı ayrı ele alınacak dramlar sunuyor. Sinema girişte de vurguladığım gibi belki bu türden acıları engelleyemiyor ama çok sayıda insanın da bir şekilde gerçekleştirilen insanlık suçlarından haberdar edilmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bundan böyle ‘Hind Rajab’ın Sesi’ türü yapımların artacağı, bu filmler aracılığıyla da Gazze’de yaşanan soykırımın insanlık tarihindeki ve vicdanındaki yerlerinin daha derin kazılmasına aracılık edeceği kesin. Son olarak yarından itibaren salonlarımızda gösterime girecek olan bu özel filmi mutlaka izleyin derim.



VENEDİK’TE ÖDÜL ALDI

Dünya prömiyerini bu yılki Venedik Film Festivali’nde yapan ve gösterim sonrası dakikalarca ayakta alkışlanan ‘Hind Rajab’ın Sesi’, başkanlığını Amerikalı yönetmen Alexander Payne’in yaptığı jüri (diğer üyeler Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres ve Zhao Tao’ydu) tarafından ‘Gümüş Aslan’ ödülüne layık görüldü. Filme ait bir başka not da Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Alfonso Cuarón, Jonathan Glazer, Rooney Mara gibi isimler ‘Hind Rajab’ın Sesi’nin yürütücü yapımcıları arasında yer alıyor.

OSCAR’DA DA İDDİALI

Bu arada Kaouther Ben Hania’nın yapıtının önümüzdeki yıl dağıtılacak Oscar’larda ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde ilk beşe kalacağı düşünülüyor. Bu dalda en büyük favori İranlı yönetmen Cafer Panahi’nin ‘Görünmez Kaza’sı (It Was Just an Accident) öne çıkıyor ama Akademi’nin ‘Hind Rajab’ın Sesi’ni Oscar heykelciğiyle buluşturması ihtimal dahilinde.

HİND RAJAB’IN AİLESİ BEŞTEPE’DE









Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesini ve akrabalarını Beştepe’de kabul etti. Erdoğan, aile üyeleriyle sohbet ederken çocuklarla da yakından ilgilendi. Erdoğan ayrıca Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’i, ardından aralarında Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın da bulunduğu heyeti kabul etti.

EMİNE ERDOĞAN: İMDAT ÇIĞLIĞIYDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Filistinli Hind Rajab’ın (6) hikâyesini anlatan ‘Hind Rajab’ın Sesi’ filmini, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde izledi. Film gösterimine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Hind Rajab Hamada’nın dayısı İhab Hamada ve kuzeni Alameerhamoda Hamada, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emine Erdoğan, gösterimin ardından NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Gazze’de acımasızca hayattan koparılan 6 yaşındaki Hind Rajab’ın sesi, tüm dünyanın duyduğu ama kimsenin cevaplamadığı bir imdat çığlığıydı. O çığlığın karanlıkta kaybolmasına izin vermeyen, vicdanları uyandıran, hafızaları diri tutan ‘Hind Rajab’ın Sesi’ filmini boğazımızda düğümlenen bir acıyla izledik. Yavrumuzu ve şehit düşen tüm Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hind Rajab’ın yarım kalan hikâyesinin ve sesinin dünyayı uyandırmaya devam etmesini diliyor, eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.”

