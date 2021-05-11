Yürekleri ağza getiren anlar... Yüksek gerilim hattında nefes kesen çalışma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışması, 2019 yılında başladı. TEİAŞ, dünyadaki uygulamaları da yakından takip ederek, yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizliği için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, elektriği kesintiye uğratmadan helikopter ile temizlik çalışmalarına başladı. 730 gün süren ve mayıs ayında tamamlanan çalışmayla toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar, deniz tuzu gibi nedenlerle kirlenen ve iletim performansı azalan 10 bin elektrik direğindeki 50 binden fazla izolatör (yalıtkan malzeme), helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yıkandı.

TÜM RİSKLERE KARŞI TEDBİR ALINIYOR

İkinci etabı Haziran ayında başlayacak olan temizlik çalışmasında saflaştırılmış su kullanılıyor. Önce helikoptere monteli olan su tankına saflaştırılmış su yükleniyor. Havalanan helikopter, elektrik iletim hatlarının bulunduğu direklerin yanına yaklaşıyor. Yüksek basınçlı pompa ile de saflaştırılmış su temizlenecek izolatöre uygulanıyor. Bu sırada bir görevli, helikopterin yan kapısından işlemi kontrol ediyor. Temizlik çalışmasında kullanılan helikopterin kabini ve iç bölümü de yüksek gerilim hatları için özel hazırlanıyor.

"ELEKTRİK İLETİMİNDE EN ÖNEMLİ ŞEY KESİNTİSİZ OLMASI"

TEİAŞ Avrupa Yakası Bölge Müdürü Faruk Baş, çalışmalarla ilgili olarak, "Bizim iletim hatlarındaki direklerde izolasyonu sağlayan 'izolatör' dediğimiz bir malzeme var. Bu malzemelerde çevreden kaynaklı zamanla kirlilikler oluşuyor yüzeylerinde. Bu kirlilik kuş pisliği olabiliyor veya tarımsal arazilerin olduğu bölgelerde tarım ilaçlarından kaynaklanabiliyor, deniz kenarlarında deniz tuzundan olabiliyor, şehir içerisinde de kimyasal bir takım atıklardan kaynaklı kirlilikler olabiliyor. Bu kirlilikler iletim hattının sisteminde arızalara neden olabiliyor. Kirlilik elektrikte izolasyonu bozan bir etken. Daha önceki yıllarda biz enerjisiz olarak bu temizlik çalışmasını yapıyorduk ekiplerimizle. Ancak 2019'dan beri TEİAŞ olarak artık Türkiye genelinde helikopterle suyla yıkama yapıyoruz. Helikopter yanaşıyor sisteme elektriği kesmeden. Elektrik iletiminde en önemli şey kesintisiz olması. Helikopter direğe yanaşıyor ve izolatörü yıkayarak temiz hale getiriyor. Bu şekilde bir bakım çalışması yapıyoruz" dedi.





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