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Yürekleri ağza getiren yangın! Kiracı hakkında şoke eden şüphe: Polis merkezine götürüldü

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#Yangın#Kiracı#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 17:20

Antalya'da 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dubleks daire kullanılamaz hale gelirken hakkında bir takım iddialar bulunan kiracı polis merkezine götürüldü. Kiracı H.C.'nin kirasını ödemediği, çevredeki esnaf ve mahalleli ile sorunlar yaşadığı öğrenildi. Ayrıca bölgede oturanlar, kiracının psikolojik sorunları bulunduğunu söyledi.

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Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı binanın en üst katındaki dubleks dairede çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, bir anda büyüyerek dairenin tüm odalarına sıçradı.

Yürekleri ağza getiren yangın Kiracı hakkında şoke eden şüphe: Polis merkezine götürüldü

İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi söndürme çalışmalarına başlarken, alt katlarda oturanlar da olası tehlikelere karşı tahliye edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yürekleri ağza getiren yangın Kiracı hakkında şoke eden şüphe: Polis merkezine götürüldü

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KİRACI, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yangının çıktığı dairede oturan H.C. (40) ile çocuğu, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 1 yıldır dairede oturduğu öğrenilen H.C.'nin uzun süredir ev sahibine kira ödemediği, çevre esnafı ve mahalleliyle de çeşitli sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Mahalleli, H.C.'nin psikolojik sorunları olduğunu iddia etti. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Yürekleri ağza getiren yangın Kiracı hakkında şoke eden şüphe: Polis merkezine götürüldü

'EVİ ÇOCUK YAKTI' İDDİASI

Antalya'da 5 katlı binanın en üst katındaki yangının çıkış anına tanık olan Bilal Çetin, binadaki H.C.’nin, ‘Evi çocuğum yaktı’ dediğini iddia etti.

Yangının çıkış anı sonrası, kiracı olan H.C.’nin çocuğuyla koşarak apartmanın önüne indiğini anlatan Çetin, “En üst katta bir teyze oturuyor. Bir çocuğu var. Ruh sağlığı yerinde değil. Yangının başlamasından sonra aşağı indi koşarak, biz buradaydık. Evin anahtarını bizim üstümüze attı. 'Benim çocuğum yaktı' dedi. Daha sonra koşmaya başladı" dedi.

Yürekleri ağza getiren yangın Kiracı hakkında şoke eden şüphe: Polis merkezine götürüldü

 

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Yürekleri ağza getiren yangın Kiracı hakkında şoke eden şüphe: Polis merkezine götürüldü

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#Yangın#Kiracı#Antalya

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