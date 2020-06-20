Yürekler ağza geldi! Zamanla yarıştılar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.



Saat 09.30'da başlayan birinci oturuma Avcılar Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'nda girecek olan bazı öğrenciler kimliksiz gelince içeri alınmadı.



Bir kız öğrenci görevlinin tarafından verilen telefonla annesini kimliği için annesini ararken, bir başka öğrenci de taksiyle okula gelerek sınava son anda yetişti. Annenin kimliği yetiştirebilmek için koşuşu ve öğrencilerin okul bahçesindeki telaşları kameralara yansıdı. Öte yandan bu yıl öğrenciler, sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında ise sosyal mesafeyi sağlayabilmek için yerlere ve çeşitli noktalara sosyal mesafe işaretleri ile uyarıları konuldu. Öğrenciler dışarıdan geldikleri maskeleri çıkararak bina girişinde görevliler tarafından verilen yeni maskeleri taktı.



Ellerini dezenfekte ederek binaya girdi. Velilerde bahçeye alınmazken çocuklarını bina dışında bekledi.



KİMLİĞİNİ UNUTAN ÖĞRENCİLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE KOŞTU



Türkiye’de olduğu gibi Tokat’ta da LGS maratonunun birinci oturumu saat 09.30’da başladı. Kentte 8. sınıftan mezun durumdaki 10 bin 681 öğrenci 169 okulda sınava girdi.



Sınava girecekleri okullara geldiklerinde nüfus cüzdanlarının olmadığını fark eden öğrenciler ise nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. Anne ve babaları ile nüfus müdürlüğüne gelen öğrenciler geçici kimlik belgelerini çıkarttı.



Oldukça heyecanlı olan öğrenciler sınava yetişmeme korkusu yaşarken devreye polis ekipleri girdi. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun talimatı ile valilik binası önünde bekletilen polis ekipleri sınava girecek öğrencileri okullarına yetiştirdi. Tokat’ta kimliğini unutan 5 öğrenci nüfus müdürlüğünde kimliğini çıkartarak sınava yetişti.



Namık Kemal Orta Okulunda sınava giren öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler okul bahçesinde kurulan stantlarda kontrolden geçti. Maskelerini çıkartan öğrenciler yeni maskelerini alarak sınavın yapılacağı okulla girdi. Veliler ise okul dışında çocuklarını beklerken dua okudu.