×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yürekler ağza geldi! Tehlikeli yolculuk kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Otomobil#Motosiklet
Yürekler ağza geldi Tehlikeli yolculuk kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 10:33

Bursa’da seyir halindeyken otomobile kolunu yaslayarak sohbet etmeye başlayan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan anlar ise anbean kayda alındı.

Haberin Devamı

Bursa'da iki sürücünün canını tehlikeye attığı anlar, görenleri şoke etti. İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yanında seyir halinde olan arkadaşını fark etti.

ARACA YASLANARAK İLERLEDİ

Bir süre sonra sürücü, motosikletini yanaştırdığı aracın kapısına kolunu koyarak ilerlemeye başladı. Canını hiçe sayan sürücü, bölgedeki vatandaşların da yüreklerini ağızlarına getirdi.

O ANLAR KAMERADA

Henüz ismi belirlenemeyen motosikletin sürücüsünün, yanında seyreden otomobilin kapısına tutunarak muhabbet ettiği anlar ise başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yürekler ağza geldi Tehlikeli yolculuk kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Otomobil#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!