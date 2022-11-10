Yürek yandı

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Bursa’nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katındaki evden önceki gece 23.50 sıralarında yükselen alevleri görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 3’üncü kattaki dairede mahsur kalan 3 kişilik aile ise kurtarıldı.

UYKUDA YAKALANDILAR

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler içeride 8’i çocuk 9 kişinin cansız bedenini buldu. Ölenlerin Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse (31) ile yaşları 1 ila 11 arası değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemede 8’i çocuk 9 kişinin, sobadan çıkan dumandan zehirlendiği ve ardından da yanarak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. 9 cansız beden, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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8 ÇOCUK İLE ANNE CAN VERDİ

Yangında, Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse (31) ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed (10) ile Ali El Cesim (11) feci şekilde can verdi.

NEDENİ SOBA BACASI

Suriye’nin Halep kentinden 2017 yılında savaştan kaçarak Bursa’ya gelen ailenin Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’ndeki bir eve yerleştiği, 2 ay önce de yangının çıktığı Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’ndeki daireye taşındıkları öğrenildi.

itfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, bacanın tıkalı olmasından dolayı geri tepen duman önce 9 kişinin yattığı odaya doldu. Bu sırada uykuda olan Amina Eltaha Elmuse ve 6 çocuğu ile eşinin kardeşinin 2 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sobadan çıkan kıvılcımın yatağı tutuşturmasıyla da yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, zehirlenmeden dolayı bilinçleri kapanan anne ile 8 çocuk yanarak yaşamını yitirdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 3 savcı soruşturmayı yürütüyor.





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Yangında ölen eşi, 6 çocuğu ve 2 yeğenini kurtarmak isterken dumandan etkilenen Hussein Aljasem (36) tedavisinin ardından taburcu edildi. Cenazelerin bulunduğu Adli Tıp Kurumu binası önüne giden Aljasem güçlükle ayakta durabildi.

Mihraplı Camisi’nde 9 kişi için ayrı ayrı olmak üzere toplam 9 kez cenaze namazı kılındı. Yan yana 9 tabut herkesin yüreğini dağladı. Suriyeli ailenin yakınları ve komşuları, tabutların başında gözyaşı döktü.

Taziyeleri kabul ettikten sonra tercüman eşliğinde gazetecilere konuşan Hussein Aljasem, “Gece akrabamızın taziyesindeydim. Üst kat komşumuz yangını haber verdi. Eve girmeyi denedim, elim yandı. Evde yoğun duman vardı. Bildiğiniz gibi değildi. Şok geçirdim. Bayılmışım” dedi.

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‘SOBAYI KURDUĞUM İLK GÜNDÜ’

Hussein Aljasem, 2 ay önce ev sahibi kendilerini evden çıkardığı için yangının çıktığı eve taşındıklarını belirtti. Aljasem, sobayı yangından birkaç saat önce kurduğunu belirterek şöyle konuştu: “Eski ev sahibimiz ‘Oğlumu oturtacağım’ diye tehdit etti, bizi evden çıkardı. Hâlâ ev boş duruyor, kimseye vermedi. 2 ay önce bu eve taşındık. Sobayı kurduğum ilk gündü. Sobayı taktım, gittim. Daha 5-6 saat olmamıştı. Suriye’den geldiğimden beri doğalgazlı evlerde oturuyordum. Fakat, çıkmak zorunda kaldım. Ailemin geçimini karton toplayarak sağlıyordum. Ne ev kaldı ne çocuklar kaldı. Hiç kimsem kalmadı. Bir ben kaldım.”

Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sarıldığı acılı babaya başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Kılınan namazın ardından Bakan Soylu da bir tabuta omuz verdi. Cenazeler daha sonra Erdoğanköy Mezarlığı’na götürülüp yan yana toprağa verildi.

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Cenaze namazının ardından açıklama yapan Bakan Soylu, “Allah kimseyi mazlumlukla imtihan etmesin. Allah cennetiyle buluştursun, bizi onlara mahcup etmesin inşallah” dedi.