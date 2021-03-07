Yürek yaktı

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk (34), tatil için İstanbul’dan Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’ne gitti. Tek katlı müstakil evde kalan Yılmaztürk’ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Yılmaztürk’ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Önceki gün 23.00 sıralarında eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk’ü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan incelemede, yanan ocağı çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü, Yılmaztürk’ün de sızan gazdan zehirlendiği saptandı. Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk’ün cenazesi, otopsi sonrası cenaze nakil aracıyla İstanbul’a götürüldü. Yılmaztürk, İstanbul’da toprağa verilecek.

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR

Kreatif direktör olarak görev yapan Aslı Yılmaztürk Artxdesign kurucusudur. Robert Lisesi’ni bitiren Yılmaztürk daha sonra üniversitede ekonomi bölümünü kazanmasına rağmen çok istediği görsel tasarım öğrenimi gördü. 2008’de AXD’yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015’de Artsxdesign’ı bir iş modeline dönüştürdü. Artxdesign kurucusu ve kreatif direktörü Aslı Yılmaztürk verdiği röportajda mesleğe nasıl başladığını böyle anlatmıştı: “Çocukluğumdan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgiliyim. Bu mesleğe yönelmemde okuduğum lisenin de hatırı sayılır bir faydası oldu. Lisede karanlık odada fotoğraf basabildiğimiz, kimyasallarla uğraştığımız fotoğraf derslerimiz ya da seçmeli sanat derslerimiz vardı. Üniversitede ise ekonomi bölümüne girdikten sonra içsesimi dinleyerek hiçbir gelecek planı yapmaksızın görsel iletişim tasarımına yatay geçiş yaptım.”