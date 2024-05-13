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Yürek yakan olay: İki aylık evli çift 2 gün arayla hayatını kaybetti

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#Adıyaman#Trafik Kazası#Kaza
Yürek yakan olay: İki aylık evli çift 2 gün arayla hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 12:38

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde takla atan otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin'in (33) eşi Tevfik Alptekin de (33) 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

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Kaza, 11 Mayıs'ta Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Tevfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği 02 AAP 476 plakalı otomobil takla atıp, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yürek yakan olay: İki aylık evli çift 2 gün arayla hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

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Yürek yakan olay: İki aylık evli çift 2 gün arayla hayatını kaybetti

Alptekin çiftinin, bugün düzenlenecek törenle yan yana defnedilecekleri belirtildi. 

Yürek yakan olay: İki aylık evli çift 2 gün arayla hayatını kaybetti

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#Adıyaman#Trafik Kazası#Kaza

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