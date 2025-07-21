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Yürek yakan olay! Baba ile 7 yaşındaki kızı son yolculuğuna uğurlandı

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#Trafik Kazası#Trabzon#Cenaze Töreni
Yürek yakan olay Baba ile 7 yaşındaki kızı son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 13:59

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yavuz Selim Kakışım ve 7 yaşındaki kızı Asel Deniz Kalkışım memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaza, önceki gün Tosya ilçesi D100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden 34 BA 5323 plakalı otomobil, alt geçitte yağışın ardından biriken su sebebiyle savrularak bariyerlere çarpıp, yolun karşı istikametine geçti.

Yürek yakan olay Baba ile 7 yaşındaki kızı son yolculuğuna uğurlandı

MEMLEKETLERİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan İ.U. idaresindeki 55 AHS 500 plakalı tır, bir anda karşısına çıkan otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 37 yaşındaki Yavuz Selim Kakışım ve 7 yaşındaki kızı Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden baba ve kızı son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketi Trabzon'a getirildi.

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Yürek yakan olay Baba ile 7 yaşındaki kızı son yolculuğuna uğurlandı

Akçaabat ilçesine bağlı Osmanbaba Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Cami'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, aile ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yürek yakan olay Baba ile 7 yaşındaki kızı son yolculuğuna uğurlandı

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#Trafik Kazası#Trabzon#Cenaze Töreni

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