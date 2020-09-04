MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYürek yakan olay! 17 yaşındaki genç çayda boğuldu
GeriGündem Yürek yakan olay! 17 yaşındaki genç çayda boğuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin ALDEMİR/DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 20:12 | Son Güncelleme:

Yürek yakan olay! 17 yaşındaki genç çayda boğuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yürek yakan olay! 17 yaşındaki genç çayda boğuldu
Abone Olgoogle-news

KARABÜK’te, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Araç Çayı’na giren Emre Urkan (17), boğularak yaşamını yitirdi. 

Olay, saat 15.00 sıralarında Araç Çayı’nda meydana geldi. 4 arkadaşıyla birlikte Araç Çayı’na giren Emre Urkan, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının yardım istemesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 3 saatlik aramanın sonunda Emre Urkan'ın cansız bedeni suyun dibinde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan Urkan'ın cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Urkan'ın arkadaşları ise ifadelerinin alınması için çocuk şubeye götürüldü. Urkan’ın, Safranbolu Hasan Doğan Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle