HABERLERGündem Haberleri

Yürek yakan olay! 15 gün sonra düğünleri vardı: Nişanlı çifti ölüm ayırdı...

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 17:14

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan nişanlı çiftten öğretmen Meryem Ceren Keskin (25), tedavi gördüğü hastanede 41 gün sonra yaşamını yitirdi. İlçede toprağa verilen Keskin’in annesi Esen Keskin, “15 gün sonra 23 Ağustos'ta düğünü vardı öğretmen kızımın" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, 30 Haziran günü İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Ramazan M. (49) yönetimindeki 47 ADG 144 plakalı TIR, kavşakta Hamza Kaptan (26) idaresindeki 06 BKT 181 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada evlilik hazırlıkları yapan otomobil sürücü Kaptan ile yanındaki nişanlısı öğretmen Meryem Ceren Keskin yaralandı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan nişanlı çift, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Meryem Ceren Keskin, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Keskin’in cenazesi İslahiye getirildi.

HAMZA'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının sonra Meryem Ceren Keskin'in cenazesi İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Keskin’in nişanlısı Hamza Kaptan’ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kızının mezarı başında gözyaşı döken Esen Keskin, “Ben kızımı 25 yaşında toprağa verdim. 15 gün sonra 23 Ağustos'ta düğünü vardı öğretmen kızımın" dedi. (DHA)

