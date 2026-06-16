×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yürek yakan kaza… Dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Karaman Trafik Kazası#Dereye Devrilen Otomobil#Çocuklar Hayatını Kaybetti
Yürek yakan kaza… Dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 22:15

 Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kızık köyünde dereye devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yürek yakan kaza… Dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Haberin Devamı

Yürek yakan kaza… Dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman Trafik Kazası#Dereye Devrilen Otomobil#Çocuklar Hayatını Kaybetti

BAKMADAN GEÇME!