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Yürek yakan görüntüler! Büyük felaketten geriye bunlar kaldı... Kimisinin oyuncağı, kimisinin anıları...

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#Depremzede#Kahramanmaraş#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 14:43

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatını kaybeden birçok kişinin defnedildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’ndaki tablo duygulandırıyor. Neredeyse her kabirde hayatını kaybedenlerin eşyaları ve çocukların oyuncakları bulunurken, yakınları ise mezar başlarında gözyaşı döküyor.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana’da mezarlıklardaki acı tablo yürek burktu. Çevre illerden gelen birçok cenazenin de defnedildiği merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda yakınlarını kaybedenler mezar başlarında uzun süre gözyaşı döktü. 

Yürek yakan görüntüler Büyük felaketten geriye bunlar kaldı... Kimisinin oyuncağı, kimisinin anıları...

Hayatını kaybedenlerin mezarlarına onlara ait eşyalar ve fotoğraflar bırakıldı. Depremde ölen çocukların mezarlarının başına bırakılan oyuncak ve kıyafetler ise geride kalanların üzüntüsünü gözler önüne serdi.

Yürek yakan görüntüler Büyük felaketten geriye bunlar kaldı... Kimisinin oyuncağı, kimisinin anıları...

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‘KARDEŞİM GELMEKTEN VAZGEÇİNCE ÖLDÜ’

Kardeşi Erol Akgül’ün Kahramanmaraş’ta kaldığı otelin depremde yıkılması sonucu hayatını kaybettiğini ve 9 Şubat günü Adana’ya defnettiklerini söyleyen Ali Akgül, kardeşinin mezarı başında gözyaşı döktü. Depremin olduğu gece kardeşinin Adana’ya döneceğini fakat vazgeçip 6 Şubat sabahı gelmeye karar verdiğini belirten Akgül, “Kardeşim gelmekten vazgeçince otelde öldü. Depreme otelde yakalandı. Akşam gelecekti ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Milletimiz sağ olsun. Çok büyük acı tarifi yok. İki canımızı verdik. Dayımın oğlu da öldü. Sürekli mezarına geliyorum. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin” dedi.

Yürek yakan görüntüler Büyük felaketten geriye bunlar kaldı... Kimisinin oyuncağı, kimisinin anıları...


Yürek yakan görüntüler Büyük felaketten geriye bunlar kaldı... Kimisinin oyuncağı, kimisinin anıları...

Yürek yakan görüntüler Büyük felaketten geriye bunlar kaldı... Kimisinin oyuncağı, kimisinin anıları...

Yürek yakan görüntüler Büyük felaketten geriye bunlar kaldı... Kimisinin oyuncağı, kimisinin anıları...


 

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#Depremzede#Kahramanmaraş#Deprem

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