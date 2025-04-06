Yürek yakan gece: İki farklı şehirde 3 çocuk hayatını kaybetti

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Konya Akşehir’deki Cumhuriyet Bulvarı’nda bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette, önceki gün 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alpay Örgün’e (44) ait marketten yükselen alevler, bir anda apartmana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, markette alevler arasında kalan Alpay Örgün’ün oğlu Muhammed Kaan Örgün’ün (5) cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında, dumandan etkilenen Alpay, eşi Selma (46), çocukları Poyraz Ali (8) ve Batuhan Örgün (20) ile elinden yaralanan itfaiye görevlisi Ramazan İçel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Bursa Yenişehir’de ise 2 katlı bir binanın son katındaki dairede önceki gün saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Burak ve Eylem Durmuş çiftinin çocukları 3 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki Efe Durmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin diğer çocukları Enes Durmuş’un ise yaralandığı tespit edildi. Enes Durmuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Eylem Durmuş ifadesinde, yangının odun sobasından çıktığını söyledi. Olay sırasında evde olmadığı öğrenilen ve telofanla ulaşılan baba Burak Durmuş, olay sonrası konuştuğu eşinin atan sigorta için alt kata indiğini ve patlama sesi duyduğunu kendisine söylediğini belirtti.

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Her iki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.