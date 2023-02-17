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Yürek yakan fotoğraf

Güncelleme Tarihi:

#DEPREM#Mezarlık#Adıyaman
Yürek yakan fotoğraf
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Adıyaman’da hayatını kaybedenler kent dışındaki mezarlığa defnediliyor. Her saat biraz daha büyüyen mezarlıkta, neredeyse üç dört adımda bir, kalabalık ailelerin yan yana gömüldüğüne şahit oluyoruz. 6 ferdini yan yana defneden Akan Ailesi bunlardan sadece biri.

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Adıyaman’da deprem felaketinden hayatını kaybedenler kentin dışındaki mezarlığa gömülüyor. Bu mezarlık şehrin doğusuna doğru saatler geçtikçe büyüyor. Mezarların başına tahta parçası çakılarak numaralandırılıyor. Böylece, yakınlarını arayanlar bu numaralardan onlara ulaşabiliyor. Mezarlıktaki görüntü ise içimizi parçalıyor. Neredeyse üç dört adımda bir geniş ailelerinin yan yana gömüldüğünü görüyoruz. Mezarlıkta yürürken bazen aynı soy isime ait 6-7 kişi, bazen de 4-5 kişinin yan yana gömüldüğüne şahit oluyoruz. Yani kocaman bir aileden geriye neredeyse hiç kimse kalmamış. Akan Ailesi’nden tam 6 kişi Adıyaman’da depremde hayatını kaybedenlerin gömüldüğü mezarlıkta yan yana gömülen ailelerden sadece biri. Derin bir sessizlik hâkim olan bu mezarlıkta yakınlarının başında insanlar sessizce ağlıyor. Acısını ve kederini içine atıyor. Bazıları yakınlarının mezarlarına çiçek ve yeni toprak taşıyarak güzelleştirmeye çalışıyor bazıları ise elleriyle mezar kenarlarını düzenliyor.

Yürek yakan fotoğraf

Yürek yakan fotoğraf



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#DEPREM#Mezarlık#Adıyaman

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