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Yürek yakan anlar... Şehit Ramazan Gök'ün cenazesini karşılayan nişanlısı: Böyle mi gelecektin?

#Tokat#Şehit#Ramazan Gök
Yürek yakan anlar... Şehit Ramazan Gökün cenazesini karşılayan nişanlısı: Böyle mi gelecektin

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün (28) cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu karşılayan şehidin nişanlısı Kübra Özyurt, "Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı" diyerek gözyaşı döktü.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesini burada Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, babası Zühtü ve annesi Zarife Gök ile nişanlısı Kübra Özyurt ve yakınları ile diğer il protokolü karşıladı.

Şehit Gök'ün cenazesinin uçaktan alınışı sırasında yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Yürek yakan anlar... Şehit Ramazan Gökün cenazesini karşılayan nişanlısı: Böyle mi gelecektin

"BÖYLE Mİ GELECEKTİN"

Bir yıl önce Kübra Özyurt ile nişanlanan şehit Gök'ün düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. Şehidin askeri üniforma giyen nişanlısı Kübra Özyurt, "Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı. 4 gün 4 gece düğün yapacaktık Ramazan" diyerek gözyaşı döktü.

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Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Tokat'ın Erbaa ilçesine götürüldü.

Gök'ün cenazesi, öğle vakti Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. 

ACI KARELER

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#Tokat#Şehit#Ramazan Gök

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