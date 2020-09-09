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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Yürek yakan anlar! Çocuklarını otomobilde bırakıp gittiler...

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Yürek yakan anlar! Çocuklarını otomobilde bırakıp gittiler...
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Şanlıurfa'da, ailesi tarafından bırakıldığı otomobilde, havasız kalan Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye erleri camı kırarak kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu aile, alışveriş yapmak için 5 yaşında kız çocuklarını otomobilde bırakarak gitti. Sıcak havanın da etkisiyle otomobilde terlemeye başlayan ve nefes almakta zorlanan çocuğun ağladığını duyanlar, ailesine ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak, çocuğu kurtardı. Vatandaşlar, küçük çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, ismi öğrenilemeyen çocuk, daha sonra bölgeye gelen ailesine teslim edildi.

Yürek yakan anlar Çocuklarını otomobilde bırakıp gittiler...



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