Yürek sızlatan görüntü! Motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu: 8 bin 678 lira ceza kesildi

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Olay, 6 Mayıs Çarşamba günü Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bir kişinin köpeği motosiklete bağlı halde aracın peşinden koşturduğu belirlendi. Görüntülerin incelenmesi sonrası motosikletin plaka bilgilerine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Talha D. olduğunu tespit etti.

KAĞITHANE POLİSİ YAKALADI

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Çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Talha D.’yi Sultan Selim Mahallesi’nde yakaladı. Köpek muhafaza altına alınırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veterinerler tarafından kontrolleri yapıldı.Yapılan kontrollerde köpeğin kötü muameleye maruz kalmadığı belirlendi.

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O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan köpeğin motosiklete bağlı şekilde metrelerce koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Talha D.'nin motosikletle yolda ilerlediği, köpeğinin ise koştuğu anlar yer alıyor. Köpek sokakta koştuğu sırada bir sokak köpeği ise Talha D. ve köpeğinin peşinden gidiyor.

8 BİN 678 LİRA CEZA KESİLDİ

Talha D. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında 8 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.