Yürek sızlatan dram

ANTALYA Kepez’de eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Gizem Y. (26), çarşamba günü eşi Onur Y. (32) ile tartıştıktan sonra evi terk edip Adapazarı’na gitti. Komşular evde bulunan çocuklara uzun süredir iyi bakılmadığını ve sağlık durumlarının kötü olduğunu fark ederek 112’yi aradı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, eve girdiklerinde 1’i 5 aylık, diğerleri 1, 3, 5 yaşlarında olan çocukları bitkin halde buldu. Bu sırada Onur Y., eşini arayarak eve gelmesini söyledi.

Polis ekipleri, çocukların sağlık kuruluşuna götürüleceğini ve tedavi olmaları gerektiğini Onur Y.’ye iletti. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y. de polise uzun süre direndi. Polisler, biri baygın yatan çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti. Onur Y., çocukların devlet korumasına alınacağı düşüncesiyle sinir krizi geçirdi. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, kontrol ve tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Onur Y. de polis merkezine götürüldü.

ÇOCUKLAR TEDAVİ ALTINDA

Adapazarı’ndan evine dönen Gizem Y., “Komşum çocuklarımın halini görüyor. Ambulansı arıyor. Çocuklarım rahatsızdı, hava sıcak olunca da fenalaşmış. Eşim de yeterince yemek verememiş. Eşimle tartıştım. Hakaret etti. Babamın yanına gidecektim. Adapazarı’nda olayı duyunca geri döndüm. Çocuklarım şimdi yetiştirme yurdunda tedavi oluyor” diye konuştu.

‘DAYANAMADIK POLİSE BİLDİRDİK’

Anne ve babanın çocuklara bakma konusunda bilinçsiz olduğunu iddia eden komşulardan biri, “Geldiklerinde kıyafetleri ve televizyon vardı. Komşular olarak biz çamaşırlarını yıkıyorduk. Tüm komşular birleşip ev eşyaları aldık. Aile bütünlüğü bozulmaması için devlet tarafından danışman ve maaş desteği verildi. Anne 2 gündür yok ve yemek yapmayı bilmiyor. Sadece mama veriyor. 5 yaşındaki çocuk bile mama yiyor. Çocuklar hem temizlik olmadığı hem de yeterli beslenemedikleri için halsiz ve hastalar. Baygın haldeydiler, biz de dayanamadık, polise bildirdik” dedi.

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