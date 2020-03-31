Günlük yaşam içerisinde ya da yazılı kaynaklar ve edebi metinlerde yürek kelimesi çok sık geçer. Bu kelimelerin eş anlamlarını aynı şekilde hem gerçek hem de mecaz anlamları üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Yürek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yürek kelimesinin birden çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar arasında ‘kalp’ ve ‘cesaret’ ve ‘gönül’ en çok kullanılan sözcüklerdir. Bu sözcükler mecaz ile beraber gerçek anlamları eşliğinde değerlendirme şansı tanımaktadır.

TDK’ya Göre Yürek Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında yürek eş anlamlısı ‘kalp, cesaret ve gönül’ şeklinde geçmektedir. Bu kelimelerden herhangi birine yüreğin eş anlamlısı şeklinde kullanma şansını elde edebilirsiniz. Amaca uygun şekilde hem gündelik yaşamda hem de yazılı olarak cümle içerisinde farklı anlamlarda değerlendirmek mümkün.