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Yürek ısıtan görüntü! Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu oluşturdular

#İstanbul#Köpek#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Yürek ısıtan görüntü Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu oluşturdular

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün akşam saatlerinde bir sokak köpeğinin karşıya geçmeye çalıştığını gören sürücüler, sinyal verip yavaşlayarak güvenlik şeridi oluşturdu. Güvenlik konvoyuna katılan sürücülerden Hüseyin Bilgi, "Avrupa'dan Asya yakasına geçerken bir aracın yavaşladığını gördüm. Sinyallerini yakıyordu. Daha sonra sağ tarafta bir köpek olduğunu farkettim. Ben de tehlike oluşmasın diye o aracın arkasına geçerek yavaşladım. Köpeğin güvenle geçmesi için 3 araç konvoy oluşturduk, 6 ya da 7 dakikada köprüyü geçtik" dedi.

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Köpek, Avrupa'dan Asya Kıtası'na geçene kadar otomobiller güvenlik konvoyunu sürdürdü. Bir sürücü köprüyü geçtikten sonra köpeği sevip, mama vermek de istedi. Ancak köpek Beylerbeyi yönüne doğru uzaklaştı. Yürekleri ısıtan bu olay, köprüden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yürek ısıtan görüntü Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu oluşturdular

KÖPEK İÇİN TRAFİK YAVAŞLATTILAR

Güvenlik konvoyuna katılan sürücülerden Hüseyin Bilgi, "Avrupa'dan Asya yakasına geçerken bir aracın yavaşladığını gördüm. Sinyallerini yakıyordu. Daha sonra sağ tarafta bir köpek olduğunu farkettim. Köprünün sağından karşıya doğru geçiyordu. Ben de tehlike oluşmasın diye o aracın arkasına geçerek yavaşladım. Benim gibi bir araç daha yavaşladı. Bir anda yola atlamasın diye sol tarafını kapattık. Köpeğin güvenle geçmesi için 3 araç konvoy oluşturduk, 6 ya da 7 dakikada köprüyü geçtik" dedi.

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Yürek ısıtan görüntü Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu oluşturdular

"KORKMUŞTU, NE SU NE MAMA İSTEMEDİ"

Hüseyin Bilgi, öndeki araçtaki ailenin köpeğe mama vermek istediğini belirterek "Bende de su vardı ama, köpek korkmuştu. Ne su verebildik, ne mama. Beylerbeyi yönüne doğru uzaklaştı. Bu olanları çok olumlu karşıladım çünkü benim gibi araçlar da vardı. Trafiği yavaşlattığımız için korna çalıp tepki gösterenler de oldu. Sağlıklı şekilde karşıya geçmesini sağladığımız için mutlu olduk" diye konuştu.

Yürek ısıtan görüntü Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu oluşturdular

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#İstanbul#Köpek#15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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