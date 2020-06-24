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DHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 19:19,Son Güncelleme:

Yürek dayanmaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Haberi alan Ayberk’in anne ve babası fenalaşırken, kalp krizi geçiren dedesi tedaviye alındı.

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  • Ayberkten acı haber anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
  • Ayberkten acı haber anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
  • Ayberkten acı haber anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
  • Ayberkten acı haber anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. Ayberk Topçu, 4 arkadaşıyla serinlemek için köydeki dereye girdi. Bir süre arkadaşlarıyla suda vakit geçiren Ayberk, dere içindeki bir kaya parçasının üzerine çıktı.

Üzerine çıktığı kaya parçasından dengesini kaybederek suya düşerek çırpınmaya başlayan Ayberk Topçu, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle kısa sürede gelen AFAD, jandarma ve Ereğli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de suda Ayberk’i bulmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ 3,5 SAAT SONRA BULUNDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cesedi, 3,5 saat süren arama çalışmalarının sonunda vatandaşlar tarafından bulundu. Çalışmaları dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek suya atladı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.

Ayberk Topçu'nun cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yürek dayanmaz Yakınları sinir krizi geçirdi
ANNE VE BABASI FENALAŞTI, DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alır almaz dere kenarına gelen Ayberk’in babası Gökhan Topçu ve annesi Çiğdem Topçu’yu ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Haberi köydeki evinde alan dede Asım Topçu, kalp krizi geçirdi. Asım Topçu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yürek dayanmaz Yakınları sinir krizi geçirdi

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