Yürek dayanmaz... İzmir'de korkunç olay

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Alınan bilgiye göre, Irmak Mahallesi'ndeki bir evden uzun süre bir çocuğun ağladığını fark eden mahalle sakinleri, söz konusu ikamete girdi.

Kapısı açık olan evde bir kadının hareketsiz yattığını, başında da bir çocuğun ağladığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evdeki Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) isimli kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Ekipler evin diğer odasında 5 yaşındaki Muhammed'i de hareketsiz şekilde buldu.

İlk incelemede çocuğun boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Suriyeli kadın ile çocuğunun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili ailenin 3 komşusunu gözaltına aldı.



"HIRSIZLIK AMAÇLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Ölen kadının ağabeyi Suriyeli Ali Alahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, acı haberi alınca İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Faillerin cezalandırılmasını istediğini anlatan Alahmet, "En kısa sürede bunun gerçekleştirileceğine inanıyorum. Ablam 6 aylık hamileydi. Eniştem yokken eve gelmişler. Hırsızlık amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Ablamın altınlarını ve telefonlarını almışlar." dedi.



'ÇOK TEMİZ BİR AİLEYDİ'



Mahalle esnafından Ergün Dağ, yaşananlardan dolayı şaşkın olduklarını belirerek, "Çok düzgün ve temiz bir aileydi" ifadelerini kullandı.



Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları tarafından morgdan alınan cenazeler Menemen ilçesindeki İsmail Katmerci Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu, Yahşelli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede baba Halil Muhammed güçlükle ayakta dururken, gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan, olay esnasında 1,5 yaşındaki Delal Muhammed'in de evde olduğu, ailenin 4 yıl önce ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Suriye'nin Humus kentinden Menemen'e geldikleri öğrenildi.