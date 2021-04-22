MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYürek dayanmaz... Anneanne ile torununa acı veda
GeriGündem Yürek dayanmaz... Anneanne ile torununa acı veda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Yürek dayanmaz... Anneanne ile torununa acı veda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Konya'da İftar alışverisi sonrası motosikletin çarptığı Peruzet Koçak (57) ile torunu Ayşe Miray Doğru (5), gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Peruzet Koçak ile torunu Ayşe Miray’ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Miray’ın annesi Derya ile babası Ali Doğru kızlarının tabutunun başında gözyaşları içerisinde kaldı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Peruzet Koçak, torunu Ayşe Miray Doğru ile iftar için alışverişinden dönerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mehmet Urmamen (25) yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, anneanne ile torununa çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan Peruzet Koçak kaza yerinde torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet Urmamen ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yürek dayanmaz... Anneanne ile torununa acı veda

ANNEANNE VE TORUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Peruzet Koçak ile torunu Ayşe Miray Doğru’nun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak Uluırmak Mezarlığı’na götürüldü. Cenazede Ayşe Miray’ın anne ve babası Derya ve Ali Doğru çifti fenalık geçirdi. Kızının tabutuna sarılan Derya Doğru’yu oğulları Yaşar ve Selahattin teselli etti. Ayakta güçlükle duran Ali Doğru ise kızının tabutunu taşırken bir an olsun bırakmadı.

Peruzet Koçak ile torunu Ayşe Miray’ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yürek dayanmaz... Anneanne ile torununa acı veda

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi