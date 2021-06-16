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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Yürek dağlayan feryat! 'Anne ben sensiz ne yaparım'

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Yürek dağlayan feryat! 'Anne ben sensiz ne yaparım'

Antalya'nın Kepez ilçesinde balkondan halı silkelerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Satı Üçgül (53) yaşamını yitirdi. Elif Üçgül, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. "Anne ben sensiz ne yaparım. Sen de babam gibi beni bırakıp, gittin" diyerek gözyaşı döken Elif Üçgül'ün feryatları yürek dağladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Satı Üçgül, balkonda halı silkelediği sırada bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Üçgül yaşamını yitirdi.

3 çocuk annesi Üçgül'ün ölüm haberini alıp gelen kızı Elif Üçgül, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Üçgül, "Annem ben sensiz ne yaparım. Sen de babam gibi beni bırakıp gittin" diye gözyaşı döktü. Elif Üçgül, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yürek dağlayan feryat Anne ben sensiz ne yaparım

Satı Üçgül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yürek dağlayan feryat Anne ben sensiz ne yaparım

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