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Yürek burkan facia... Evde yalnız bırakılan 2 yaşındaki çocuk, yanarak can verdi

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#Yangın Faciası#Çocuk Ölümü#İhlamur Dramı
Yürek burkan facia... Evde yalnız bırakılan 2 yaşındaki çocuk, yanarak can verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 18:44

KARABÜK’e bağlı Davutlar köyünde, ailesinin evde yalnız bırakıp, ıhlamur toplamaya gittiği Berkant Kurt (2), çıkan yangında hayatını kaybetti.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Davutlar köyüne bağlı Kadıoğlu Mahallesi’nde çıktı. Ahmet Ç.'ye ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Nurullah E. ve Sadık E.'ye ait tek katlı evlere de sıçradı. 3 evin de yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ilk çıktığı evde yalnız başına olan Berkant Kurt isimli bir çocuğun olduğunun belirtilmesi üzerine ekipler, öncelikle o evdeki yangına müdahale etti. Yangını söndürüp eve giren ekipler, Berkant Kurt’un yatakta cansız bedenini buldu.

Yürek burkan facia... Evde yalnız bırakılan 2 yaşındaki çocuk, yanarak can verdi

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Çocuğun evde yalnız olduğu ve ailesinin de ıhlamur toplamak için dışarıda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasının ardından 3 evdeki yangın da söndürüldü. Çocuğun cansız bedeni, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yangın Faciası#Çocuk Ölümü#İhlamur Dramı

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