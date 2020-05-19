Yüreğir Kaymakamı: ‘Organize bir saldırıydı’

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, kaymakamlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs gecesi kaymakamlık hizmet binası önünde yardım dağıtımı esnasında bizzat başında bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’nun, art niyetli kişilerin saldırısına uğradığını söyledi. Bingöl, şöyle konuştu: “Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini korumak için araya girmiş ve darp edilmiştir. Darp raporları mevcuttur. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birinin, bir siyasi parti ilçe gençlik kolları başkanı olduğu olay sonrasında tespit edilmiştir. Grubun profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, meydana gelen saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir.”

‘KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKARILSIN’

ADANA Yüreğir CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın, Vefa Sosyal Destek Grubu’nu engellemeye çalıştıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuyu araştırmak üzere Adana’ya giden Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yer aldığı heyet incelemelere başladı. Salıcı ilk izlenimlerini Hürriyet’e anlatırken şöyle dedi: “Ortada darp ve şiddet varsa olayın yaşandığı yer Kaymakamlık önü ve güvenlik kameraları var. Güvenlik kamera kayıtlarının halen ortaya çıkmaması da dikkat çeken başka bir şey. Kamera kayıtları çıkarsa kim suçlu orada görürüz. Darp yok, aksine arkadaşlarımıza silah çekilmiş. Silah çeken kişi kaymakamın koruması. Bizler Eren’in yanlış yaptığı kanaatinde değiliz.”