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Yüreğir Belediye Başkan Vekilli belli oldu

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#ADANA#Yüreğir#Belediye
Yüreğir Belediye Başkan Vekilli belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 15:30

Adana’nın merkez Yüreğir Belediyesi Belediye Başkan Vekilliği seçiminde, yapılan itiraz üzerine yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin ardından yenilenen oylamada CHP grubunun aday gösterdiği meclis üyesi Cafer Boyraz yeniden başkan vekili seçildi.

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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından mecliste belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı. Seçimde 21 oy alan CHP'nin adayı Cafer Boyraz, başkan vekili seçildi. 15 oy alan AK Parti’li Tarık Özünal, seçime itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. İtirazları değerlendiren İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmenin durdurulmasına, seçimlerin 3'üncü turdan itibaren tekrarlanmasına karar verdi.

Bugün basına kapalı gerçekleştirilen seçimi Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile Ali Demirçalı’nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, CHP İl Başkanı Orhan Bayram da izledi. 37 üyenin katılımıyla yapılan 3’üncü tur oylamasında AK Parti’nin adayı Tarık Özünal 19, CHP’nin adayı Cafer Boyraz ise 18 oy aldı. Seçim, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 4'üncü tura kalırken, iki parti üyeleri arasında uzun süreli tartışma yaşandı. Tarafları, meclis salonuna gelen polis ekipleri sakinleştirdi. 4'üncü tur oylamasında ise Cafer Boyraz 19, Tarık Özünal 17 oy aldı. CHP'ye atılan 1 oy ise geçersiz sayıldı. Cafer Boyraz yeniden başkan vekili seçildi.

Yüreğir Belediye Başkan Vekilli belli oldu

Yüreğir Belediye Başkan Vekilliğine yeniden seçilen Cafer Boyraz, yaptığı açıklamada “Zaten önceki seçimde de bizim hiçbir usulsüzlüğümüz yoktu. Son derece demokratik bir çerçevede yapılan bir seçimdi. Bugün de böyle olacağı belliydi.

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Yüreğir iradesi tekrar tecelli etti, herkese teşükkür ediyorum. Bizim kimseye kırgınlığımız, küskünlüğümüz olamaz" dedi. (DHA)

Yüreğir Belediye Başkan Vekilli belli oldu

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#ADANA#Yüreğir#Belediye

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