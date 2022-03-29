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Yüreğimiz yandı

#Erzincan#Trafik Kazası#Yolcu Otobüsü
Yüreğimiz yandı

Dün Erzincan, Samsun ve İstanbul’da meydana gelen trafik kazaları yürekleri dağladı. Erzincan’da 2 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Samsun’da 8’i öğrenci olmak üzere 12 kişi yaralandı. İstanbul’da 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Trafik magandaları da boş durmadı, asker uğurlayan bir grup yolu kapatıp havaya kurşun yağdırdı.

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Iğdır’dan Ankara’ya giden, Mehmet Emin Hatun yönetimindeki Aras Turizm’e ait yolcu otobüsü, dün saat 00.15 sıralarında Erzincan’ın Üzümlü ilçesi yakınlarında bir anda yoldan çıktı. Şarampole uçan otobüs, ağaçlara çarpıp yan yatarak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza yerinde tam bir can pazarı yaşandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yolculardan Sevim Çil’in (42) yaşamını yitirdiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumları ağır olan 6 yaralıdan Kadir İlçi de (62) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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#Erzincan#Trafik Kazası#Yolcu Otobüsü

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