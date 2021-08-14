Yüreğimiz yandı

Enkaz altındaki yakınlarından gelecek mutlu haberi bekleyenlerden birisi de Mustafa Avcı. Acılı baba, felaketten sonra bina içinde kimseden haber alınamayan Ölçer Apartmanı’nda, kızları Şulenur (13), Şevval (6) ve Şeyma (3) ile eşi Meryem Avcı’nın çıkarılmasını umutla bekliyor.

SON MESAJ: DUA EDİN

Yaz tatili için gittiği Bozkurt’ta Ölçer Apartmanı’nın 3’üncü katında oturan Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş (20) ile ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Ali Özdoğan (7) kayboldu. Senanur Kuş’un, sular yükseldiğinde bina yıkılmadan önce saat 17.24’te aile bireylerinin bulunduğu ‘WhatsApp’ grubuna ‘Dua edin bize’ mesajını yazdığı ortaya çıktı. 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel ile babaanneleri Ayşe Remziye, dedeleri Nadir Yücel enkazda aranıyor.

Cemal Akın da oğlu Harun Akın’ın (42) selde eşyalarını kurtarmak için girdiği sırada su altında kalan işyerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Selin vurduğu Fatih Apartmanı’na balçıktan dolayı giriş yapılamazken, su tahliyesi ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Özlüce köyünde de Zarbana Çayı’nın taşmasıyla sele kapılan Rabia Aydemir ile Nazife Deniz’i (70) arama çalışmaları sürüyor.



‘BÖYLESİNİ GÖRMEDİM’

Bartın’da da etkili olan şiddetli sağanakta en fazla zarar gören Kumluca beldesine bağlı Zafer köyündeki vatandaşlar, yaşadıklarını unutamıyor. Lokantacı Haşim Avcı (60), “50 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. Seli görünce çocuklarla helalleşmeye başladık” dedi.



YARDIM ZİNCİRİ

Sinop’un Ayancık ilçesini ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprünün selden yıkılmasının ardından, ilçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri, yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu. Ekipler su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımları elden ele karşı tarafa ulaştırdı.

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