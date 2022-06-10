Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Yüreğime kor düştü... Çocuğumun katilleri bulunsun'

#Adana#Yusuf Genca#Esef Genca
Yüreğime kor düştü... Çocuğumun katilleri bulunsun

Adana'da evde biri kara çarşaflı 2 kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitiren Yusuf Genca (27) toprağa verildi. Saldırıda yaralanan Genca’nın birlikte yaşadığı Hilal Ş.’nin (27) ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Genca’nın babası Esef Genca, "Yüreğime kor düştü. Çocuğumun katillerinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Olay, dün gece merkez Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kara çarşaf giyen, diğeri şapka takan 2 kişi, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yusuf Genca’nın evinin önüne geldi. Zili çalan bu kişiler, kapıyı açan Genca ve birlikte yaşadığı belirtilen Hilal Ş.’ye tabancayla ateş açıp kaçtı. Silah seslerini duyup, eve gelen komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yusuf Genca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Hilal Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Hilal Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hilal Ş.’nin evli olduğu, hem Yusuf Genca’nın hem de kendisinin uyuşturucu kullandığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

'ÇOCUĞUMUN KATİLLERİ BULUNSUN'

Yusuf Genca’nın cenazesi bugün otopsi işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun önüne gelen yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini alan Esef Genca (53), şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi. Esef Genca, “Çocuğuma pusu kurdular. Oğlumu elimden aldılar. Alt katta oturuyorlardı. Silah sesini duydum. Herhalde oğlum atış yapıyor dedim. Dördüncü kez silah sesi gelince bağrışmalar duydum ve aşağıya indim. Oğlum yerde yatıyordu. Bu işin peşine bırakmam, ciğerim yanıyor. Yüreğime kor düştü. Çocuğumun katillerinin bulunmasını istiyorum” dedi.

Genca'nın cenazesi Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yüreğime kor düştü... Çocuğumun katilleri bulunsun

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Yusuf Genca#Esef Genca

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe
Rusya Ukrayna savaşında Galiçya detayı: Polonya harekete geçer mi

Rusya Ukrayna savaşında 'Galiçya' detayı: Polonya harekete geçer mi?

#RUSYA
Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi

Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe
Rusya Ukrayna savaşında Galiçya detayı: Polonya harekete geçer mi

Rusya Ukrayna savaşında 'Galiçya' detayı: Polonya harekete geçer mi?

#RUSYA
Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi

Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi!

#Rusya