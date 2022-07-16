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Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz şehitleri anıldı

#15 Temmuz#Şehit#Anma
Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlendi. Birçok ilde vatandaşlar meydanlara akın etti, şehir meydanları Türk Bayrakları ile donatıldı.

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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle bugün birçok ilde etkinlikler düzenlendi. Kent meydanlarında bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüş düzenledi. İşte illerde düzenlenen etkinliklerden bazıları:

İSTANBUL

Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Galata Kulesi, Haydarpaşa Gar ve Atatürk Kültür Merkezi binalarında video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriyi izleyen vatandaşlar cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi.

KIRIKKALE

Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz şehitleri anıldı

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Kırıkkale’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında binlerce kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisiyle sona erdi.

GAZİANTEP

Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz şehitleri anıldı

Gaziantep'te çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Kum sanatı gösterisi ve şiirlerin okunduğu alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti. Yüzlerce vatandaş ellerindeki bayraklarıyla sloganlar atarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledi.

SİVAS

Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sivas'ta da anma programı düzenlendi. İlk olarak şehitler için yürüyüş düzenlendi. Tren Garı önünde başlayan yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam ederek, anma programının yapılacak Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Devlet Türk Halk Müziği korosu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. 

VAN

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Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz şehitleri anıldı

Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında düzenlenen ’Demokrasi Yürüyüşü’ne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

ÇORUM

Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çorum'da Binevler Kavşağı'na belediye tarafından yaptırılan Ayyıldız anıtı düzenlenen törenle açıldı. 

KONYA

Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz şehitleri anıldı

Konya’da ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı’nda buluşup, şehitleri andı, dua etti.

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#15 Temmuz#Şehit#Anma

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