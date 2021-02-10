Yurdun batısını fırtına vurdu

YURDUN batısında etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri yerlerinden söküldü. İstanbul, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli ve Manisa başta olmak üzere pek çok il fırtınadan etkilendi. En fazla hasarın meydana geldiği il ise İstanbul oldu.

İstanbul’da önceki akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Kağıthane, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Sarıyer, Beşiktaş ve Bağcılar’da apartmanların çatıları yola ve araçların üzerine düşerken, hasar meydana geldi. Boğaz köprülerinde motosikletler devrildi.

(İstanbul’da Kağıthane, Esenler, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Sarıyer, Beşiktaş ve Bağcılar’da apartmanların çatıları yola ve araçların üzerine düştü.)

OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bir binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Uçan çatı karşı binaya çarptı, çarpmanın etkisiyle binanın dış cephesinde hasar oluştu.

Bakırköy’de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kırılan ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Çatısı uçan evlerden biri de Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ndeydi. Uçan çatı sokağa düştü, çevre binaların klima motorlarına, camlarına, karşı binanın çatısına hasar verdi.

Esenler Kazım Karabekir 1025 ve 1045 Sokak’ta apartman dairelerinin balkonu sokağa çöktü. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İSTANBUL’DA 193 ÇATI UÇTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün 11.30 itibarıyla İstanbul’da fırtınanın bilançosunu açıkladı. Açıklamada, “Şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, 1 halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, üç vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ihbarlar ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevki sağlanmaktadır” bilgisi yer aldı.

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

Şiddetli lodos nedeniyle İzmit Körfezi’nin doğusunda da deniz seviyesi yükseldi. Balıkçı restoranlarının arkasında bulunan otopark ile sahil şeridinin bir bölümü deniz suyu ile kaplandı. İzmit Marina’da teknelerin bağlı olduğu iskele, deniz seviyesi ile eşitlendi.

Çanakkale’de de etkili olan lodos fırtınası, deniz ulaşımını tamamen durdurdu.

SAATTEKİ HIZI 80 KM’YE ULAŞTI

BURSA’da gece saatlerinde etkisini arttıran lodos nedeniyle tarihi bir otelin bahçesinde bulunan ağaç ve elektrik direği caddeye devrildi. Osmangazi ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi, Şenol Şentürk Sokak’ta saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 5 katlı binanın çatısı monte edildiği yerden koparak iki sokak uzaklıktaki Vatan Caddesi’ne düştü. Gürültü ile birlikte dışarı koşan mahalleli panik yaşarken, olayın kısıtlama saatlerine denk gelmesinden dolayı sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları’nın bazı seferleri iptal edildi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

MANİSA’nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç, park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu devrilen ağaç kaldırıldı, otomobilde hasar oluştu.



Tekirdağ’ın Malkara ilçesi de gece etkili olan fırtınadan etkilendi. Camiatik Mahallesi’nde TREDAŞ’a ait yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki iki yüksek gerilim hattının direği, şiddetli rüzgâr nedeniyle devrildi. Elektrik direklerinin devrilmesiyle bir süre enerji kesintisi yaşandı.

DALGALAR 2 METREYİ AŞTI

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına ve lodos hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle Kumbahçe Sahili’nde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahile giden bazı vatandaşlar, dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgârın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Bazı ahşap iskeleler, dalgaların çarpmasından dolayı zarar gördü.