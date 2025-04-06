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Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnak'ta ele geçirildi

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#Şırnak#Maymun#Gaziantep
Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnakta ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 10:17

Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı’nda ele geçirilen 2 makak maymunu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

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Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesi, aynı zamanda kaçak yollarla yurda sokulan hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Son olarak Silopi ilçesinde ele geçirilen 2 makak maymunu, barınmaları için özel araçla kente getirildi.

Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnakta ele geçirildi

Maymunlar, bakımlarının yapılması ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeni yuvalarına konularak, karantina sürecine alındı.

Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnakta ele geçirildi

KURTARMA MERKEZİ OLARAK DA GÖREV YAPIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinin bir kurtarma merkezi olarak da hizmet verdiğini ifade ederek, kaçak yollarla ülkeye sokulan hayvanlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

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Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnakta ele geçirildi

Özsöyler, “Türkiye’de kaçak yollarla ülkeye sokulan yaban hayvanlarının hepsi doğal yaşam parkımıza getiriliyor. Hepsini belirli sağlık kontrollerinden geçirilerek, uygun barınaklara alıyoruz.

Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnakta ele geçirildi

En son ulaştığımız kaçak sokulmak istenen hayvanlardan ikisi de Silopi’de karşımıza çıktı. Kamyon kasasında, kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen iki makak maymunu yakalandı.

Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnakta ele geçirildi

3’üncü Bölge Milli Parklar tarafından yakalanarak bize getirildi. Biz de burada tam teşekküllü hayvan hastanemizde tüm kan tahlillerini yaparak, tüm sağlık sertifikalarını alarak, kendilerini uygun barınaklara almak için karantina kafeslerimizde bekliyorlar. Sonrasında kendilerini uygun barınaklara alacağız.

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Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnakta ele geçirildi

Hayvanlar yurda kaçak sokulmaya çalışılmış. Bu yollarla taşınmış, çok aç ve susuz kalmışlar. Bundan dolayı vücut dirençleri düşmüş. Yoğun bakıma alıyoruz. Isı dereceleri düşebiliyor. Beslenmelerine çok dikkat ediyoruz. Sonrasında uygun yaşam alanlarına alacağız. Uyum sağlamaya başlayacaklar” dedi.

Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnakta ele geçirildi

Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnakta ele geçirildi

Yurda kaçak yollarla sokmuşlar: Şırnakta ele geçirildi

 

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#Şırnak#Maymun#Gaziantep

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