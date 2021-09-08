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Haber Giriş: 08.09.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Yurda kaçak olarak giren DEAŞ’lı terörist Ankara’da yakalandı

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Yurda kaçak olarak giren DEAŞ’lı terörist Ankara’da yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yasadışı yollardan yurda giriş yapan DEAŞ’lı 1 terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; ’Terör Örgütüne Üye Olma Suçu’ndan aranan DEAŞ mensubu yabancı uyruklu A.E.İ.’nin yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Polatlı ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu A.E.İ., 5 Eylül Pazar günü Yeniköseli Mahallesi’nde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan DEAŞ mensubu hakkında adli işlemlere başlandı.

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