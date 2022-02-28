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Yurda dönüş mutluluğu

#Ukrayna#Öğrenci#Tahliye
Yurda dönüş mutluluğu

Rusya’nın düzenlediği askeri harekâtın ardından Ukrayna’da yaşayan Türkler, Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonu ve kendi imkânlarıyla Türkiye’ye ulaşmaya devam ediyor. Odessa’dan tahliye edilen 248 kişi, 5 otobüsle Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yaptı.

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Rusya’nın harekât düzenlediği Ukrayna’da mahsur kalanların tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı, cuma günü akşam saatlerinde tahliye çalışması başlattı. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla kiralanan otobüslerin yanı sıra kendi imkânlarıyla yola çıkanlar, önceki günden itibaren Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Kırklareli’nin Dereköy Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmaya başladı. Büyükelçiliğin kiraladığı otobüslerle yola çıkan 248 kişilik ilk kafile Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Rusların bombaladığı kentlerden biri olan Odessa’dan tahliye edilen ve çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grup, Romanya ve Bulgaristan sınırındaki yoğunluk nedeniyle saatlerce süren yolculuğun ardından anavatana girişte büyük mutluluk yaşadı.

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GELENLERİN ÇOĞU ÖĞRENCİ

Öğrencilerden Enes Altınkayhan, “Odessa’da eğitim görüyorduk birkaç patlama sesi duyduk, konsolosluktan haber geldi ve bizi tahliye ettiler. Teşekkür ediyoruz ülkemize” dedi. Yolculuklarının iyi geçtiğini söyleyen Efe Sülaş, “24 saattir yoldayız. İstanbul’da evimize varmaya çalışıyoruz. Sınırlarda bayağı bekledik” dedi. Odessa’da silah seslerini çok duyduklarını söylen Semih Gökkaya, “Ama bizim olduğumuz bölgede çatışma yoktu. Tahliye edildik mutluyuz. En son arkadaşlarımızın da tahliye edildiğini öğrendik, onlar da yollardalar geliyorlar” diye konuştu. Savaşın çok kötü olduğunu ifade eden Batuhan Koçak ise “Orada kalan bir sürü insan var. Allah yardımcıları olsun. Orada bir kedi sahiplenmiştim, onu da yanımda getirdim. Konsolosluğumuza gittik, onlar bize en iyi şekilde yardımcı oldular ve şu an buradayız, onlara çok teşekkür ederiz” dedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda pasaport işlemleri yapılan Türklere, burada yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

UKRAYNALILAR DA GELİYOR

Ukrayna’nın Odessa kentinde tekstil işi yapan Mehmet Bayırlı, eşi, annesi ve 2 çocuğuyla birlikte Kırklareli’nin Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptı. Bayırlı, “3 günde geldik. Zor anlar yaşadık. Devletimize teşekkür ederim. Dışişleri Bakanlığı’na da teşekkür ederiz. Moldova, Romanya, Bulgaristan’dan vizesiz geçtik. Ukrayna Odessa konsolosluğuna teşekkür ederiz, gecelerini gündüzlerine kattılar” dedi.

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Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir grup Ukraynalı da Türkiye’deki yakınları tarafından karşılandı. Birbirlerine sarılıp hasret gideren Ukraynalılar, yakınlarının yanına gitmek için sınır kapısından ayrıldı.

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#Ukrayna#Öğrenci#Tahliye

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