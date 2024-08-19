Yunusun vefası bilimsel makalede

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Mart ayında yaşanan olay, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın 30 yıldır yayınlanan süreli bilimsel dergisi ‘Journal of the Black Sea /Mediterranean Environment’da yer aldı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, Türk denizlerinde ilk defa görülen olayla ilgili şöyle konuştu:

“Üç ayrı gözlemde de en az 6 gün boyunca başından ayrılmadığı görülüyor. Zeytinburnu’ndan Yeşilköy’e kadar birlikte aktılar. Bilimsel anlamda çok ilginç bir kayıttı. Şimdiye kadar dünyada 24 yunus ve balina türünde 96 vaka var. Genellikle 7’si hariç hepsi anneyle yavru arasında; yavrunun kaybı sonucu annenin yavruyla vedalaşamaması. Bu 7 gözlemden sadece 2 tanesi iki yetişkin arasında olması bakımından bizim vakamıza benziyor.”