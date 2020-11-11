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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Yunusların balıkçı teknesiyle yarışı kamerada

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Yunusların balıkçı teknesiyle yarışı kamerada
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TEKİRDAĞ'dan Karadeniz'e avlanmaya giden balıkçılar, karşılaştıkları yunusların tekneleri ile yarışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tekirdağlı balıkçıların bazıları, avlanmak için İstanbul Boğazı'nı geçerek, Karadeniz'e açıldı. Balıkçılar, Karadeniz'e ulaştıkları sırada çok sayıda yunusun kendilerine yaklaştığını fark etti. Dost canlısı ve oyun meraklısı olarak bilenen yunuslar, denizin ortasındaki balıkçı teknesiyle yarıştı. Yunusları gören balıkçılar da teknenin hızını düşürerek, bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

 

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