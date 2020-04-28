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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Yunuslar, Tekirdağ sahilinde görüntülendi

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Yunuslar, Tekirdağ sahilinde görüntülendi
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MARMARA Denizi'nde Tekirdağ sahillerine gelen yunuslar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tekirdağ'ın Değirmenaltı Mahallesi sahillerinde, yunusların sahile yakın kesimlerde dalıp çıkarken güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde bulunan vatandaşlar, keyifle izledikleri yunusları cep telefonları ile görüntüledi. Bir grup yunus sahile yakın kesimde dalıp çıktıktan sonra, açıklara giderek gözlerden kayboldu.

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