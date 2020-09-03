Yunus timi ile takibe aldıkları araç çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saat 13.00 sıralarında yapılan ihbarda, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi’nde bir erkekle bir kadının tartıştıkları, ardından kadının 07 ABD 798 plakalı ticari araca zorla bindirildiği bildirildi. İhbar üzerine polis harekete geçerek, aracı takibe aldı. İhbarı yapan vatandaş da kadının zorla bindirildiği aracı takip ederek, polislere bilgi verdi.

POLİSLERİN ÖNÜNE DOĞRU MANEVRA YAPTI

Motosikletli yunus ekibinde olan polis memurları Hikmet Hamdi Öktem ve Erkan Er, sürücüsünün M.S. olduğu belirlenen aracı, Acısu Kavşağı’nda yakaladı. Motosikletli polislerin durdurmak istediği sürücü M.S., aracıyla polislerin önüne manevra yaptı. Duramayan motosiklet araca çarparken, 2 polis memuru yola savruldu.

Takviye polis ekipleri ve sağlık görevlileri, hızla olay yerine geldi. Ağır yaralanan 2 polis memuru, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan polislerin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Diğer yandan avukat olduğu belirtilen sürücü M.S. polis tarafından olay yerinde gözaltına aldı. Kimliği öğrenilemeyen yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, olayın ardından kaza yerine gelerek, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin'den bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.