Yunus Sezer kimdir? AFAD'ın yeni başkanı Yunus Sezer'in biyografisi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına da atamalar gerçekleşti. Faruk Özçelik ile Ertuğrul Soysal, yeni bakan yardımcıları oldu. Yunus Sezer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında da bakan yardımcılıklarına atama yapıldı. Peki, AFAD Başkanı Yunus Sezer kimdir?
AFAD Başkanı Yunus Sezer, 10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Vali Yunus Sezer evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Mesleki Kariyeri
2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla:
Lalapaşa (Edirne) Kaymakam Vekilliği,
Beydağ (İzmir) Kaymakam Vekilliği,
İngiltere’de yurtdışı stajı,
Alucra (Giresun) Kaymakamlığı,
Altınyayla (Sivas) Kaymakamlığı,
Siirt Vali Yardımcılığı,
Silvan (Diyarbakır) Kaymakamlığı,
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı,
Bakan Danışmanlığı,
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, görevlerinde bulunmuştur.
26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Kırıkkale Valiliği görevine atanmıştır.