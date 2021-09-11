Yunus Sezer kimdir? AFAD'ın yeni başkanı Yunus Sezer'in biyografisi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Vali Yunus Sezer evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mesleki Kariyeri



2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla:

Lalapaşa (Edirne) Kaymakam Vekilliği,

Beydağ (İzmir) Kaymakam Vekilliği,

İngiltere’de yurtdışı stajı,

Alucra (Giresun) Kaymakamlığı,

Altınyayla (Sivas) Kaymakamlığı,

Siirt Vali Yardımcılığı,

Silvan (Diyarbakır) Kaymakamlığı,

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı,

Bakan Danışmanlığı,

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, görevlerinde bulunmuştur.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Kırıkkale Valiliği görevine atanmıştır.

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