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Yunus polislerinden yıldız, sonsuzluk ve rakamla 100’üncü yıl koreografisi

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#Diyarbakır#Cumhuriyet#Drone
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 14:26

Diyarbakır’da, Motosikletli Yunus Polis Temel Eğitim Kursu mezuniyet töreninde Cumhuriyet'in 100’üncü yıl dönümünü de kutlayan Yunus timleri, motosikletleriyle yıldız, sonsuzluk ve rakamla koreografi oluşturdu. O anlar dronla da görüntülendi.

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Diyarbakır'da Asayiş Daire Başkanlığı'nın bünyesinde düzenlenen ve 35 gün süren Motosikletli Yunus Polis Temel Eğitim Kursu sona erdi. Elazığ, Malatya, Karaman ve Kayseri’den 1’i komiser, 1’i komiser yardımcısı 36 personelin katıldığı kursun bitmesiyle mezuniyet töreni de düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın direktifleriyle başlatılan ‘Suçla Sinerjik Mücadele Projesi’nde lokomotif olan Yunuslar için Kayapınar ilçesindeki stadyumda düzenlenen törene, ilçe emniyet müdürleri, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve görevli memurlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, mezun yunus timlerinin motosikletleriyle yaptığı akrobatik hareketlerle devam etti. Cumhuriyet'in 100’üncü yılının da kutlandığı törende kursiyerler motorlarıyla yıldız, sonsuzluk ve rakamla bir koreografisi yaptı. O anlar dornla da görüntülendi.

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Yunus polislerinden yıldız, sonsuzluk ve rakamla 100’üncü yıl koreografisi

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#Diyarbakır#Cumhuriyet#Drone

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