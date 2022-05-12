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Yunus polisi araç kovalarken şehit oldu

#Sultanbeyli#Polis#Şehit
Yunus polisi araç kovalarken şehit oldu

Sultanbeyli’de dur ihtarına uymayan, içinde 5 kişi bulunan plakasız bir aracı kovalayan motosikletli yunus polisleri, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada Polis Memuru Hüseyin Duman şehit oldu, Gökmen Baykara yaralandı. Polislerin takip ettiği araçtakiler yakalandı.

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yunus polisleri Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara dün saat 16.30 sıralarında beyaz renkli bir otomobile dur ihtarında bulundu. Plakasız otomobil kaçmaya başlayınca iki polis motosikletle peşine düştü. Hasanpaşa Mahallesi’ndeki trafik ışıklı kavşaktan otomobil hızla geçti peşinden kavşağa giren polislere Vedat Gökçe’nin kullandığı hafriyat kamyonu çarptı.

Ağır yaralanan Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara hastaneye kaldırıldı. Birkaç ay önce dünya evine giren Polis Memuru Hüseyin Duman tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Hayati tehlikesi olmayan polis Gökmen Baykara tedavi altında.

Yunus polisi araç kovalarken şehit oldu


KAÇANLAR YAKALANDI

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Kovalanan ve olayın ardından kaçan araç bir süre sonra terk edilmiş halde bulundu. Araştırmalarını derinleştiren polis, araçtaki 5 kişiyi ilerleyen saatlerde yakaladı. Plakasız aracın B.A.’ya ait olduğu ehliyetsiz oğlu M.A.A.’nın (17) kullandığı belirlendi. Araçta bulunan Y.G., F.E.B., O.Ö. ve H.İ.E. de gözaltına alındı.

Hafriyat kamyonunun şoförü Vedat Gökçe de gözaltında.

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#Sultanbeyli#Polis#Şehit

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